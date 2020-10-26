Песков прокомментировал заявление Путина по ДРСМД

Заявление президент Владимира Путина о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на такую многовекторную деэскалацию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что Путин ранее сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. На экспертном уровне по договору СНВ прилагаются все усилия, работа ведется по стратегической стабильности, добавил представитель Кремля.

Ранее Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. По его словам, Россия готова не разворачивать ракеты средней дальности 9М729 в европейской части страны, но это возможно только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО.