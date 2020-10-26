Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Словенией

Российские наблюдатели на самолете Ан-30Б выполнят полет над Словенией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, наблюдательный полет над территорией Словении будет выполняться с 26 по 30 октября с аэродрома открытого неба Любляна. Максимальная дальность полета составит 500 километров. Российский самолет наблюдения пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а словенские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.