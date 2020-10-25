Алиев опроверг информацию о возможном переходе ВС Азербайджана на территорию Армении

Вооруженные силы Азербайджана не перешли на территорию Армении, «таких мыслей нет», сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Право на нашей стороне, мы воюем на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность, не перешли на территорию Армении, таких мыслей нет. Если бы была такая мысль, давно бы реализовали. Для этого не надо предпринимать много усилий», – передает РИА «Новости» его слова.

Алиев добавил, что под контроль Баку перешло уже более 100 населенных пунктов в Карабахе. «За этот период более 100 населенных пунктов – города, села – было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана», – передает ТАСС сообщение Алиева.

При этом глава Азербайджана заявил о попытках оказать давление на Баку по карабахскому вопросу, но, по его словам, «никто не может оказать влияние на волю страны». «...Есть один выход – вывод войск Армении с наших территорий, они должны убраться с наших территорий. Этого требует международное право. Но на них не оказывается влияние, на них не оказывается давление, наоборот, наблюдаются попытки влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может оказать на нас влияние, никто не может оказать влияние на нашу волю», – заключил он.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Анкара заявляла, что Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.

До этого стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.