Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

Командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексей Марков погиб в результате ДТП, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

«Очередная трагическая весть. В результате ДТП погиб боевой товарищ, настоящий патриот, Марков Алексей «Добрый»... Земля тебе пухом брат», – написал в Telegram Марочко, не уточнив обстоятельства аварии.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР подтвердили РИА «Новости» информацию о гибели Маркова. «Алексей Марков был не просто командиром. Встав на защиту луганского народа, он до последнего вздоха хранил верность идее. Никогда не бросал своих бойцов, был и остался примером мужества и героизма для своих товарищей, один из самых одиозных и в то же время человечных командиров. Сотни тонн гуманитарной помощи местному населению, уверенный отпор врагу на всех участках – лишь малая толика заслуг русского добровольца, командира 14-го батальона Алексея Маркова», – заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.

По его словам, Народная милиция ЛНР выражает «глубокие соболезнования и слова искренней поддержки родным и близким героя Луганской народной республики».

Взвод «Призрак» основали в Луганске в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.

В 2015 году погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Его автомобиль был взорван, после чего обстрелян из пулемета на трассе Перевальск – Луганск в районе Алчевска.