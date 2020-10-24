В России обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарствах от гриппа

Фармацевты подмосковной компании заявили об открытых ими противокоронавирусных свойствах антигриппозных препаратов.

Главное действующее вещество – апротинин, которое используют в лекарствах от гриппа, ОРВИ и препаратах, принимаемых при заболеваниях поджелудочной железы, передат телеканал «360».

«Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая противовоспалительное действие», – сообщила медицинский директор группы компаний Елена Якубова.

Как пояснили в компании, при коронавирусе цитокиновый шторм (реакция иммунной системы) может привести к поражению легких, печени и почек. При нем белковые молекулы-цитокины передают информацию о воспалении в хаотичном порядке, в результате чего иммунитет атакует здоровые клетки организма. Апротинин же позволяет блокировать этот процесс.

Якубова сообщила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев участвовал в исследовании свойств нового препарата, и ни один из врачей не заболел коронавирусом, несмотря на ежедневное обследование пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она пояснила, что в ближайшее время пройдут более масштабные исследования препарата, потом он должен будет пройти регистрацию.

Новый препарат будет производиться в виде спрея. Его выпуск на рынок ожидается весной этого года.

За минувшие сутки в России выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 296 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 25821 человек.