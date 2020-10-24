МЧС Белоруссии разрешило пуск первого блока БелАЭС

Белорусское МЧС разрешило провести энергетический пуск первого энергетического блока Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщила пресс-служба департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики (Госатомнадзор).

«Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП (государственного предприятия) «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока №1», – цитирует сообщение ТАСС.

Решение основано на заключении Госатомнадзора, рассмотревшего результаты экспертизы документов, «обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности БелАЭС выполнить заявленную деятельность».

Загрузка ядерным топливом активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются только после готовности к этапам ввода в эксплуатацию и получения разрешений.

После этих процедур будет рассмотрен вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

В начале октября первый энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности и запустили цепную реакцию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.