Любимова объяснила скандальный пост в «ЖЖ» о «некультурном человеке»

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала свой пост в «Живом журнале» («ЖЖ») от 2008 года, в котором назвала себя некультурным человеком, заявив, что в то время блоги были формой эпатажа.

Любимова в рамках передачи «101 вопрос взрослому» на Первом канале подтвердила, что она является автором этого поста, передает ТАСС.

Она отметила, что «когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал», (...) в тот момент это была форма эпатажа».

«Так бывает, что то, как тебе хочется себя представлять в каком-то возрасте, уходит. Я могу сказать, что любой человек с возрастом меняется, а министр – тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что казалось неинтересным», – добавила Любимова.

Также она подчеркнула, что в юном возрасте любила театр, ежегодно посещала около 30 премьер в год, но при этом скучала в филармонии.

Любимова была назначена на пост министра культуры России в январе 2020 года. После СМИ обратили внимания на блог в ЖЖ, который она вела в 2008 году. В одном из постов она назвала себя «некультурным человеком» и перечислила элементы культуры, которые «не переносит».

Блогер и публицист Максим Кононенко призвал в комментарии газете ВЗГЛЯД судить Любимову по делам, а не по старым постам в «ЖЖ».