Медведев указал на повторение в мире сценария свержения властей под прикрытием «демократии»

Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующих правительств с формальной ссылкой на «демократические ценности» – типичный сценарий незаконного вмешательства в дела других стран, он продолжает повторяться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев написал в статье, приуроченной к 75-летнему юбилею ООН и опубликованной на сайте телеканала RT, что «продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности».

Он напомнил, что в 2003 году международная коалиция во главе с США, включающая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак.

«Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны Саддам Хусейн, разрушено «авторитарное государство» и создано «истинно демократическое». Что получилось из этого – всем известно», – отметил зампред Совбеза.

В качестве другого примера он привел то, что с 2012 года «США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии», и это «привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране».

Отметим, что при этом США часто обвиняют Россию во вмешательстве в дела других стран. В частности, 22 октября сообщалось, что директор нацразведки США Джон Рэтклифф заявил якобы получении Ираном и Россией некоторой информации о регистрации американских избирателей.

Кандидат демократов в президенты США Джозеф Байден пообещал заставить Россию, Иран и Китай «поплатиться» за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы.

В Кремле выразили сожаление в связи с новыми безосновательными обвинениями США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что в США после завершения предвыборных перепалок возобладает здравый смысл.