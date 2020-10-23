США объявили награду за сведения о финансировании «Хезболлы»

Госдепартамент США объявил награду за информацию о финансировании шиитской ливанской партии «Хезболла» в размере 10 млн долларов.

Ведомство хочет получить информацию о деятельности и связанных с «Хезболлой» лицах, в частности Мухаммаде Касире, Мухаммаде Касим аль-Баззале и Али Касире, говорится на сайте Госдепа.

Сообщается, что Мухаммад Касир является «важным связующим звеном между «Хезболлой» и ее основным спонсором – Ираном». Через Касира, партия получала деньги от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), утверждается в сообщении.

Касим аль-Баззаль, по информации Госдепа, является ключевым спонсором ливанской партии и курирует предприятия по финансированию терроризма, в том числе в Сирии. Али Касир передает указания КСИР доставлять морским путем грузы террористической сети и занимается вопросами поставки в Сирию иранской нефти, сказано в заявлении.

В сентябре Вашингтон расширил список санкций в отношении Ирана за связи с движением «Хезболла».