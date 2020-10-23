Греция и Турция отказались от запланированных военных учений

Афины и Анкара решили не проводить национальные учения, которые страны планировали на следующую неделю, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«На встрече сегодня Греция и Турция сделали заявления, что каждая из сторон отказывается от проведения своих военных учений, которые были запланированы на следующей неделе. Это шаг в верном направлении, который позволит снизить риски инцидентов и опасных военных случайностей в Восточном Средиземноморье», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Напомним, сейсмические исследования Турции в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, привели к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой. При посредничестве Германии была достигнута договоренность о возобновлении зондирующих контактов с Турцией, прерванных в 2016 году, и в ближайшее время предполагалось провести 61-й раунд контактов.