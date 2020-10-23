Во ФСИН сказали, как накажут заключенных за распространение идей АУЕ

Распространение идеологии движения АУЕ (запрещено в России) в местах лишения свободы будет расцениваться как экстремизм, за который грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

«В связи со вступлением в законную силу решения Верховного суда России о признании международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (другие используемые наименования АУЕ, А. У. Е. и т. д.) экстремистским и запрете его деятельности на территории России участие лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей, в деятельности данной организации будет пресекаться в соответствии с нормами действующего законодательства», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

После решения Верховного суда участие в деятельности этого неформального движения может подпадать под уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282.2 УК РФ за организацию или участие в деятельности организации, в отношении которой действует вступившее в силу решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность такой организации.

При этом в пресс-службе ФСИН напомнили, что «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 282.2 УК РФ, и добровольно прекратившее участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Отмечается, что работа с последователями АУЕ будет вестись в рамках мер по предупреждению распространения экстремистских идеологий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда России было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся «АУЕвшие» дети.