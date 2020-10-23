Британский пилот F1 возмутился назначением российского гонщика стюардом Гран-при

Чемпион «Формулы-1», пилот команды Mercedes британец Льюис Хэмилтон заявил, что вместо российского гонщика Виталия Петрова на роль третьего стюарда Гран-при Португалии стоило пригласить кого-нибудь другого.

«На [этапах] «Формулы-1» должны работать люди, которые понимают дух времени и открыты к тому, что происходит вокруг нас. В этой связи я не понимаю, почему Петров присутствует здесь в этой официальной роли. Возможны и лучшие варианты», – цитирует Хэмилтона Deutsche Welle.

Таким образом спортсмен отреагировал на то, что Петров не поддержал церемонию с преклонением колена перед стартом гонок в знак солидарности с движением BLM.

«А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то еще? Примеров может быть очень много. Думаю, FIA (Международная автомобильная федерация – прим. ВЗГЛЯД) больше не допустит подобных акций. По мне, это лишнее. Так же как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека», – сказал ранее российский гонщик в интервью «Чемпионату».

Между тем FIA отреагировала на заявление Хэмилтона. «При назначении мы не ориентируемся на взгляды человека, выраженные им за пределами работы стюардом. Если только взгляды этого человека не противоречат правилам и этическому кодексу FIA», – указали там.

Ранее российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят и пятеро других пилотов «Формулы-1» отказались преклонять колено в знак протеста против расизма. Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что акция перед гонкой F1 является началом экспансии новых псевдоценностей.