Кремль оценил ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, все меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии были приняты в регионах заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент об этом говорил вчера, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Действительно, ситуация по контролем – она нелегкая, она напряженная, но она под контролем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На просьбу уточнить, знают ли в Кремле о дефиците коек для пациентов с коронавирусом и о недостатке врачей в регионах, он подчеркнул: «В регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии, свидетелями чего мы сейчас и являемся».

Он указал, что оперативный штаб правительства отладил эту работу со всеми регионами. «И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры», – заявил представитель Кремля.

По его словам, президент Владимир Путин сообщит, когда сделает себе прививку от коронавируса.

«Когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит», – сказал Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 17340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 480 646 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 119 251 человека, из них 11263 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 283 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 25 525 человек.

Накануне, 22 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 971. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1369.