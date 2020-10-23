Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 23 октября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 10 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 12 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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