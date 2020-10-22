Пашаев ответил на заявления Ефремова в суде

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи «правильных» показаний в Пресненском суде Москвы при рассмотрении дела о смертельном ДТП.

«Это все не соответствует действительности. Как вы себе представляете, чтобы я его пинал?» – сказал Пашаев РИА «Новости».

Напомним, по словам Ефремова, при даче показаний в суде на него оказывал давление адвокат Эльман Пашаев. Кроме того, актер сообщил, что его бывший адвокат занимался саморекламой, а не его защитой. В Мосгорсуде Ефремов заявил, что Пашаев оказывал на него давление. Как отмечал актер, в суде, когда представитель пострадавшей стороны Александр Добровинский спрашивал его о согласии со словами Пашаева, «Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно». По словам Ефремова, «Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал».

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. В сентябре Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Ранее Ефремов попросил суд назначить такое наказание, которое не будет лишать его свободы. Также артист сообщил, что хочет поставить погибшему памятник, если его семья не будет против.

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