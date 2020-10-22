Путин назвал события в Киргизии «бедой»

Россия без жалости и тревоги не может смотреть на события в Киргизии, но не лезет со своими советами, наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил страны, заявил президент России Владимир Путин.

«Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Обращаю ваше внимание, мы не лезем со своими советами, с наставлениями и поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы с ней сохраним самые лучшие отношения», – сказал Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

«То, что там происходит, – это беда. Беда Киргизии и киргизского народа», – подчеркнул он.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

На фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.