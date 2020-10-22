Путин призвал не допустить превращения Земли в «безжизненную Венеру»

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал беречь экологию, чтобы климат на Земле не превратился в безжизненную Венеру.

«Таяние вечной мерзлоты стимулирует выброс в атмосферу метана, который по своему парниковому эффекту – внимание – в 28 раз прямее углекислого газа. Следовательно, температура и дальше будет расти, мерзлота и дальше все быстрее будет таять и все больше будет выделяться метана. И так – по спирали. Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненными, выжженными поверхностями», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

«Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. Тема охраны окружающей среды – она давно и прочно вошла во всемирную повестку», – отметил Путин.

Также президент заявил, что проблема изменения климата требует отказа от ничем не ограниченного потребления, передает ТАСС.

«Я бы расширил дискуссию и обсудил еще и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности», – сказал он.

«Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства выразил надежду, что мир научится беречь землю, воздух и воду как ценность человеческой жизни.

«Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, понять: земля, воздух, вода – это наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше и нужно это научиться беречь также как ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном, прекрасном мире не получится. Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько обоснованы угрожающие прогнозы ученых и как растаявшая Арктика повлияет на российскую экономику.