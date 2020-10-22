Собянин: Каждый третий москвич получает различные виды соцподдержки

В Москве более 4 млн человек – каждый третий житель – получают различные виды социальной поддержки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей – это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Спасибо соцработникам за этот благородный труд. В Москве социальную поддержку получают больше 4 млн человек – каждый третий горожанин. Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным», – написал Собянин в Instagram.

По его словам, в 2020 году на программу соцподдержки в Москве выделено более 540 млрд рублей. В сентябре 2019 года до 19,5 тыс. рублей был повышен минимальный доход неработающего пенсионера. Доплаты к пенсиям получают больше 2 млн человек.

«Для москвичей старшего возраста работают проекты «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Благодаря им у московских пенсионеров открывается второе дыхание, появляются новые увлечения, увеличивается круг общения. В период пандемии проекты перешли в онлайн-режим и подготовили дистанционные занятия и клубы по интересам», – добавил Собянин.

В понедельник Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в Москве. В нем прожиточный минимум пенсионера устанавливается «в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13496 рублей». Прожиточный минимум в 2021 году увеличен на 918 рублей.