Голикова объяснила нежелание возвращаться к бюджетной медицине Ученый предупредил об опасности таяния льдов для Петербурга Подмосковного чиновника задержали по делу о взятке в особо крупном размере 22 октября 2020, 15:05 Текст: Алексей Дегтярев

Замруководителя комитета по конкурентной политике Подмосковья Максим Фатин задержан по делу о взятке в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах. «Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», – рассказал собеседник ТАСС. В 2019 году экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова обвинили в получении взятки в виде автомобиля за 6 млн рублей.

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