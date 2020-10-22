В Петербурге запретили работу кафе и ресторанов ночью

В Петербурге остановили работу предприятий общепита на ночное время для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В Петербурге также запрещается работа детских игровых комнат площадью выше 50 кв. метров в объектах торговли и общественного питания, а также в ТРЦ. Запрещено нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты, перевозчики не должны пускать пассажиров без этих средств в транспорт.

Работодателям в городе порекомендовали перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Организациям и индивидуальным предпринимателям порекомендовали воздержаться от торжественно-досуговых мероприятий.

Ранее в Москве закрыли здания МГТУ им. Баумана из-за нарушений мер профилактики по коронавирусу и роста случаев заболеваний. До этого нарушения профилактики мер по борьбе с коронавирусом зафиксировали в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.