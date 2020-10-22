Телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусом

Телеведущего и актера Михаила Шаца выписали из больницы после перенесенного коронавируса, он чувствует себя нормально, сообщил его представитель.

«Михаил выписан. Да, так что все нормально уже», – рассказал РИА «Новости» представитель актера.

Сам Шац написал в Instagram, что его «2020 год был бы неполным без этой болезни».

«Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!» – добавил актер.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав подготовил методические рекомендации для качественной реабилитации переболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4413, Санкт-Петербурге – 697, Московской области – 462.