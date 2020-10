Комендантский час из-за коронавируса ввели в 38 департаментах Франции В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19 Эксперт оценил планы Boeing создать новый пассажирский узкофюзеляжный самолет 22 октября 2020, 20:53

Фото: Daren Fentiman/ZUMA/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Boeing пытается сменить новостную повестку после кризиса, но я не уверен, что такой авиалайнер нужен рынку», — сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал сообщения в американской прессе о планах концерна Boeing создать новый пассажирский самолет. «Проект, с которым выступил Boeing, может претендовать на создание самолета совершенно нового класса. На сегодняшний день нет больших узкофюзеляжных самолетов. Но я не уверен, что такой самолет именно сейчас нужен рынку», – считает главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров. О планах создания нового узкофюзеляжноого пассажирского лайнера, как пишут американские СМИ, сообщил авиастроительный концерн Boeing Co. В частности, The Wall Street Journal уточнил со ссылкой на информированные источники, что речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров. Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner. «Узкофюзеляжный самолет на 250 пассажирских кресел – это будет Boeing 737 MAX, только в 1,5 раза длиннее. Такой длинный самолет не к каждому гейту в аэропорту сможет подъехать», – отметил Гусаров. «Выигрыш будет только в уменьшении лобового сопротивления. Но это не столь существенно. Гораздо выгоднее сделать широкофюзеляжный самолет и перевозить людей с большим комфортом на более коротком самолете», – убежден собеседник. Надо учесть, что после пандемии и авиастроители, и перевозчики, и пассажиры окажутся в новой реальности, отметил Гусаров. По его мнению, возможно, в ближайшие несколько лет авиакомпании будут предпочитать самолеты меньшей вместимости, в целом, более экономичные воздушные суда, поскольку пассажиропоток будет меньше. Летать на больших пустых самолетах будет нерентабельно, указал эксперт. «Boeing сейчас после продолжительного кризиса в результате двух авиакатастроф нужна позитивная информация – что компания работает на будущее. Нужно сменить новостную повестку – что кроме модели Boeing 737 MAX у корпорации есть другие проекты – интересные и успешные», – пояснил Гусаров. Но такой проект пока – это очень далекое будущее, по оценке эксперта. Если он и будет реализован, то не в нынешнем десятилетии и при условии, что рынок дорастет, и будет представлено интересное решение, заключил Гусаров. Стоит отметить, Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Известно, что Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 – 737 MAX. Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов данной модели. В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума.

