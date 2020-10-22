Нарышкин оценил потенциал сотрудничества спецслужб России и Белоруссии

Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз и вызовов, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Спецслужбы могут сделать еще много и много для того, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», – цитирует ТАСС главу СВР.

В свою очередь Лукашенко заявил, что вокруг Союзного государства России и Белоруссии сложилась непростая обстановка.

«Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси», – сказал Лукашенко, отметив необходимость сообща реагировать на возникающие вызовы.

Также президент Белоруссии поблагодарил Нарышкина за предоставление на регулярной основе информации от Службы внешней разведки.

«Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. Мы очень серьезно относимся к ней, и в связи с этим у нас очень много совместной работы», – отметил он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что в «ошалевшем от пандемии» мире у России и Белоруссии немного друзей.

«Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», – сказал белорусский лидер.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и «вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях».

В сентябре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва возобновили обсуждение интеграционных «дорожных карт».