Минобороны запатентовало новую маскировку от спутникового слежения

Военная академия связи имени Буденного Минобороны запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов от взора радиолокационных спутников потенциальных противников, следует из информации в базе данных Роспатента.

«Изобретение относится к области маскировки наземных мобильных объектов от космических систем радиолокационного наблюдения», – передает РИА «Новости» текст пояснения к патенту.

Предлагается на пути следования мобильных объектов, за которыми может вестись наблюдение с зарубежных спутников-разведчиков, распылять облака специального аэрозоля, препятствующего зондирующему сигналу.

Какие конкретно мобильные объекты так можно скрыть от спутников, в патенте не называется, однако известно, что Россия обладает подвижными грунтовыми комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки компании Planet Labs заявил, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на полигоне на Новой Земле.