У офиса правящей партии Грузии произошла стрельба

У офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси произошла стрельба, есть раненые, заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

«В Дманиси (регион Квемо-Картли, граничащий с Арменией и Азербайджаном – прим. ВЗГЛЯД) у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли насколько я знаю, произошел выстрел, и есть раненые. В такой момент необходимо строжайшее реагирование со стороны правоохранителей», – сказал Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави 2», передает РИА «Новости».

В среду днем преступник с автоматом и гранатами ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди, взял заложников, потребовал 500 тыс. долларов и вертолет. МВД Грузии возбудило дело по факту захвата заложников. Вечером сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Грузия является одной из стран, чье будущее напрямую зависит от разрешения нагорно-карабахского конфликта.