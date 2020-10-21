Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана 22 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль азербайджанских военных 22 населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах в Карабахе.

«Азербайджанская армия освободила три села в Физулинском и пять сел в Джебраильском районе. Также освобождены поселок Миндживан и 13 сел в Зангиланском районе», – заявил Алиев, передает ТАСС.

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Накануне Алиев заявил, что город Зангилан, а также 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах перешли под контроль армии Азербайджана.

После договоренностей Армении и Азербайджана бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.