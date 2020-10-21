Саркисян на встрече с главой Евросовета отметил важность прекращения огня в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул важность прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также выхода Турции из конфликта, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«27 сентября Азербайджан решил отказаться от мирного процесса и развязать войну, а Турция оказывает ему полную политическую, дипломатическую и военную помощь. Прекращение огня – абсолютная необходимость, а Турция должна выйти из этого конфликта», – отметил Саркисян, передает ТАСС.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения, и призвал армян брать оружие и сражаться.

Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.