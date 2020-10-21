Парламент Киргизии не смог назначить дату президентских выборов

Парламент Киргизии из-за отсутствия кворума отложил вопрос назначения даты президентских выборов на 22 октября.

После назначения Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства депутаты начали покидать зал. Когда палата вернулась к обсуждению даты выборов, в зале осталось только 27 нардепов, хотя ранее в заседании участвовали более 80 человек. Для кворума необходимо присутствие 61 народного избранника, передает РИА «Новости».

Присутствующие депутаты предложили отложить вопрос назначения даты президентских выборов на четверг, 22 октября. Однако, как заявил нардеп Омурбек Текебаев, если законодательное собрание не утвердит день выборов до полуночи среды, то ЦИК может начинать подготовку к выборам автоматически.

Ранее ЦИК Киргизии назначил 20 декабря датой повторных выборов в парламент.

Напомним, на фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

Накануне он подписал указ о назначении себя и. о. президента Киргизии.