Сурков примет участие в постановке спектакля Богомолова

В постановке спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского» принимает участие бывший помощник президента Владислав Сурков, спектакль планируется провести в «Барвиха Luxury Village», сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина.

«Вчера состоялся генеральный прогон нового спектакля «Бесы» худрука Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова. Билеты на спектакль не продавались, были только приглашенные гости. Среди них много известных лиц – (Владимир) Познер, Марина Зудина, Павел Табаков, Николай Басков», – рассказала РИА «Новости» Малкина.

Она также сообщила, что в спектакле занят Владислав Сурков. «Он не выходит на сцену – на видео он произносит текст Достоевского, один из философских монологов писателя. И его исполнение можно будет услышать на спектаклях, которые будут идти после снятия запрета на проведение массовых мероприятий в Московской области», – отметила пресс-атташе.

Она добавила, что самого Суркова на прогоне не было. Премьера «Бесов Достоевского», намеченная на 21 и 22 октября в КЗ «Барвиха Luxury Village», перенесена на 10 и 11 ноября.

В сентябре Сурков опубликовал новое стихотворение в журнале «Русский пионер», в котором описал жизнь без наркотиков.

Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.