Фонд «Сколково» опроверг привлечение посетителей на форум за деньги

Фонд «Сколково» опубликовал опровержение распространившейся в Сети информации о привлечении на платной основе посетителей форума «Открытые Инновации».

В сообщении на сайте «Сколково» указывается, что информация о привлечении фондом гостей форума за плату «является недостоверной».

«По нашим данным, субподрядчик одного из партнеров форума по своей инициативе создал аккаунт для привлечения посетителей своего стенда на платной основе, хотя форум полностью проходит в режиме онлайн, и в технопарке «Сколково» работает только часть спикеров из организованных телестудий», – указывается в сообщении.

Подчеркивается, что фонд «не имеет отношения к данным действиям». В данный момент начато «соответствующее расследование с целью пресечения порочащей репутацию «Сколково» деятельности и выявления виновных лиц».

Ранее российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) опубликовал на своей странице в Facebook скриншот объявления о поиске участников конференции в технопарке «Сколково».

От участников требуют опрятно выглядеть и иметь смартфон с камерой и интернетом. Оплата участия – 800 рублей (плюс 100 рублей на дорогу). О том, где был размещен оригинал поста, не сообщается.

Пользователи Сети раскритиковали данное объявление.

«А за «умняк» на фэйсе и любопытный взгляд дают печеньки?», – иронизирует Stas Lapshin.

«Раньше спикерам платили, а теперь спикеры платят... Мир перевернулся», – пишет Михаил Терехов.

При этом некоторые комментаторы усомнились в достоверности записи.

«Фейк или все-таки ссылка есть? Любой из нас такую картинку за пять минут создаст, для поржать или поплевать», – написал Александр Канцедалов.