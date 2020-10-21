В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с США по СНВ-3

Москва надеется на продолжение диалога с США по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку он важен для безопасности всего мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается тематики контроля над вооружением, ДНСВ – эта тема носит стратегический характер и общемировое значение. Это не только в интересах наших двух стран, это в интересах безопасности и стабильности всего мира. Здесь мы надеемся на продолжение диалога», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, на экспертном уровне работа продолжается. Представитель Кремля выразил надежду, что все недопонимания сути вопроса будут преодолены в результате диалога.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.