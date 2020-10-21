Атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске

Новый атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 официально вошел в состав российского флота, на судне подняли государственный флаг России.

Акт приема-передачи судна подписали гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов. Флаг был поднят в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

«Арктика» – самый мощный ледокол в мире. Он может пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. При этом двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 был построен «Балтийским заводом» по заказу Росатома. Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду – 16 июня 2016 года. Он стал самым большим и мощным атомным ледоколом в мире: длина судна – 173,3 метра, ширина – 34 метра, высота – 15,2 метра, водоизмещение – 33540 тонн.

Ранее сообщалось, что ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года.

Напомним, 15 октября гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) планирует подписать 21 октября акт сдачи универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».