Учителям разрешили работать без сдачи теста на COVID

Школьным учителям не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус для преподавания, такого требования пока нет, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко заявил, что «если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться», однако «пока таких требований нет», передает ТАСС.

При этом при заболевании респираторными инфекциями учителя смогут вести занятия у школьников дистанционно.

«Формат, когда учитель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, тоже возможен, он применяется», – добавил Глушко.

Ранее в Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах.

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