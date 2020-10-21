«Рособоронэкспорт» представил беспилотник-сапер «Стрекоза»

Летающий детектор самодельных взрывных устройств «Стрекоза», выполненный в виде коптера с локатором и способный самостоятельно осуществлять подрыв обнаруженных объектов, создан в России, сообщил старший эксперт «Рособоронэкспорта» Александр Слободянюк.

«Мне бы хотелось рассказать про комплекс обнаружения самодельных взрывных устройств, который выполнен на беспилотнике. Изделие получило название «Стрекоза». У нас есть с вами обычный коптер, на который мы ставим нелинейный локатор, и есть пункт управления, за которым сидит оператор», – передает ТАСС слова Слободянюка в ходе видеопрезентации компании на YouTube в рамках выставки «Интерполитех-2020».

«Стрекоза» работает на высоте до 30 метров. Благодаря локатору прямо в полете коптер обнаруживает подозрительные предметы. На беспилотнике также имеется подвесное устройство, на котором можно закрепить тротиловую шашку – при обнаружении самодельного взрывного устройства оператор коптера может установить ее на объект и дистанционно подорвать.

На пульте оператора также отображается траектория полета коптера, в случае отсутствия опасных объектов она обозначается зеленым цветом. Если «Стрекоза» обнаруживает подозрительный предмет, на траектории появляется желтая метка, если детектор точно идентифицировал опасный объект, на экране появится красная метка.

Беспилотник также оборудован видеокамерой, благодаря которой оператор может детально осмотреть подозрительный объект и окружающую обстановку со всех ракурсов.

Напомним, в январе телеканал «Звезда» опубликовал видео с российскими роботами «Скарабей» и «Сфера», которые в Сирии занимаются саперными и разведывательными работами.