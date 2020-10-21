Суд взыскал с РКК «Энергия» в пользу Минобороны 94 млн рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны к Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», взыскав с ответчика более 94 млн рублей, а не около 3,5 миллиарда, как просил истец, сообщили в суде.

Иск заявлен о взыскании неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету «Ангара» в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Персей-КВ». Как заявлял в суде истец, «Энергия» допустила просрочку выполнения нескольких начальных этапов опытно-конструкторских работ. Представитель ответчика возразил, что вина Минобороны в этом больше, чем вина исполнителя. Он уточнил, в частности, что космодром «Плесецк» не готов к приему и монтажу оборудования, которое должна поставить РКК, передает РИА «Новости».

Арбитражный суд Москвы в мае частично удовлетворил другой иск Минобороны по этому же госконтракту. Истец требовал более 5 млрд рублей, но суд взыскал с «Энергии» около 52 миллионов, решение обжаловано обеими сторонами и пока не вступило в силу. Тот иск касается более поздних этапов ОКР.

В РКК «Энергия» ранее не стали комментировать иск. Корпорация в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету «Ангара» и изготовление группировки спутников «Тундра» Единой космической системы (ЕКС) - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К текущему году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.

Напомним, 2 марта в Арбитражный суд Москвы поступил иск Минобороны России с требованием взыскать с РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) около 3,5 млрд рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД