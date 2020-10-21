Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

Актер Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления трехмесячного щенка чихуахуа, которое грозило собаке из-за проблем с документами.

В сентябре из Болгарии в Норвегию для новых хозяев привезли щенка чихуахуа по имени Рая. Однако у животного был поддельный паспорт, и чиновники не смогли его зарегистрировать. Норвежцы попытались вернуть собаку обратно в Болгарию, но там ее отказались принять, сославшись на правила Евросоюза по транспортировке животных, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

По норвежскому законодательству собаку должны были усыпить до 20 октября, но в ситуацию вмешался бельгийский актер.

Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив на своей странице в Facebook ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках собственного питомца чихуахуа. Актер попросил чиновников в честь его дня рождения, прошедшего 18 октября, изменить свое решение.

«Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», – настаивал Ван Дамм.

В результате власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Щенок пройдет медицинскую проверку, после чего его можно будет направить новым хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Германии ветеринары третий год подряд проводят акцию, направленную на борьбу с беспорядочным разведением некоторых пород животных – они утверждают, что селективно приобретаемые признаки обрекают питомцев на постоянную боль и раннюю гибель.