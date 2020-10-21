Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,31%, до отметки в 77,1 руб., курс евро опустился на 0,04%, до 91,45 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 77,13 руб. (-0,28%), а курс евро – на 91,46 руб. (-0,03%).

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