В Екатеринбурге объяснили призыв мэра выталкивать из транспорта людей без масок В России провели более 55 млн тестов на коронавирус 21 октября 2020, 09:29 Текст: Евгения Шестак

Российские специалисты провели уже более 55,1 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В России проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 321 488 человек», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС. Отмечается, что за прошедшие сутки сделано 496 тыс. тестов. Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях