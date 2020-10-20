Соловьев раскритиковал решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ

Телеведущий, журналист и писатель Владимир Соловьев прокомментировал информацию о том, что США утилизировали 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Прежде всего, то, что пишут на портале BuzzFeed, надо 20 раз перепроверять. Хотя я не удивлен, если это и правда», – передает «Вечерняя Москва» его слова.

При этом журналист добавил, что «мы как смогли – помогли». По его словам, адаптеры для электропитания к дорогостоящей аппаратуре найти было несложно.

«Говорить можно что угодно. Пусть посмотрят, сколько американцев умерло от коронавируса, и подумают, может быть, если бы они использовали российские аппараты, можно было бы спасти людям жизни», – считает Соловьев.

Кроме того, он отметил, что эта ситуация наглядно «иллюстрирует, что американцам выгоднее иметь очередной повод лишний раз подстегнуть антироссийскую истерию или использовать шанс для спасения своих граждан, которые умирают».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев сообщил, что США могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ «Авента» приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения.

Напомним, американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

Отмечается, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ и другие медицинские средства весной на фоне пандемии коронавируса. Сотрудники FEMA приняли аппараты 1 апреля в Нью-Йорке и распределили их между больницами.