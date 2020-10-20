Студент МГИМО осужден за избиение сына Жванецкого

Никулинский суд Москвы во вторник приговорил к двум годам и одному месяцу колонии студента МГИМО Асылбека Хисами за избиение сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, сообщили в пресс-службе суда.

«Хисами признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 162 УК РФ («Разбой»). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к двум годам и одному месяцу колонии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что участник драки с сыном сатирика Михаила Жванецкого является гражданином страны.

Напомним, в Сети появилось видео драки возле ресторана на западе Москвы, в ходе которой пострадал сын Жванецкого. По информации СМИ, на сына сатирика Дмитрия Жванецкого напали два студента МГИМО. По итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.

Позднее Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого ранее задержали по подозрению в ограблении друга Дмитрия Жванецкого.