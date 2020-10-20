Google впервые за восемь лет выбыл из тройки самых дорогих брендов мира

Компания Google впервые с 2012 года вышла из топ-3 самых дорогих брендов мира, следует их данных ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2020 год.

В прошлом году Google занимал вторую строчку в этом рейтинге, сейчас американская корпорация опустилась на четвертую позицию. Стоимость бренда сократилась на 1% – до 165,4 млрд долларов, передает «Интерфакс».

Первое место в рейтинге уже восемь лет занимает бренд Apple, его стоимость повысилась за прошедший год на 38% и составила почти 323 млрд долларов. На вторую строчку с третьей поднялся бренд Amazon. Его стоимость выросла на 60% до 200,7 млрд долларов. Третью позицию занял Microsoft (рост на 53%, до 166 млрд долларов).

Ранее Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме.