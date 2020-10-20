Вучич назвал дату президентских выборов в Сербии

Президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут 3 апреля 2022 года, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Парламентские выборы вместе с президентскими пройдут в Сербии самое позднее 3 апреля 2022 года, а может, и раньше», – передает слова Вучича ТАСС.

Ранее Вучич огласил имя кандидата в премьеры страны. Им стала Ана Брнабич, чья кандидатура была единогласно поддержана членами президиума правящей партии. Также Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент.