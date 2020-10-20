В правительстве сообщили о снижении числа безработных в России

В России снижается количество безработных, а число принятых на работу растет в сравнении с числом уволенных, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда. Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и целом мы видим в целом по России картину уменьшения количества безработных граждан», – цитирует Мухтиярову РИА «Новости».

Замглавы ведомства добавила, что, по данным ПФР, последние несколько периодов увеличивается число принятых на работу над числом уволенных. Этот тренд фиксируется на протяжении месяца, указала она.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. В сентябре правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.