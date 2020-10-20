Фурсенко возглавит экспертную группу комиссии по противодействию инфекциям

Помощник президента России Андрей Фурсенко возглавит экспертную группу по научно-технологическим вопросам комиссии по противодействию инфекциям, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Для того, чтобы проводить экспертизу, мы создадим специальную экспертную группу по научно-технологическим вопросам. В соответствии с утвержденным президентом документом ее возглавит Андрей Александрович Фурсенко», – передает РИА «Новости» его слова на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.

Он также подчеркнул, что группа будет помогать проведению научных исследований, которые должны сделать профилактику, диагностику, лечение всех этих заболеваний более эффективными.

Ранее Медведев сообщил, что деятельность США в биолабораториях на территории СНГ вызывает серьезную озабоченность, так как она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, используемых мировым сообществом.

Кроме того, он предложил обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту.