В Кремле отреагировали на поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Оценка поправок в Семейный кодекс, предложенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, – это прерогатива правительства, в этом вопросе нужно ориентироваться на мнение кабмина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на вопрос о том, как в Кремле смотрят на этот проект, что «это прерогатива правительства». «Поэтому просим ориентироваться на мнение правительства», – добавил он, передает ТАСС.

Напомним, СПЧ подготовил отрицательное заключение по поправкам в Семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Мизулиной. Поправки не поддержала и комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Сама Мизулина заявила, что удивлена отрицательной позицией по ее поправкам.