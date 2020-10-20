В работе Пашаева по делу Ефремова не нашли нарушения адвокатской этики

Адвокатская палата Северной Осетии – Алании не нашла нарушений со стороны адвоката Эльмана Пашаева в ходе его работы в суде по делу актера Михаила Ефремова, сообщила прокурор Диана Галиуллина на апелляционном заседании по приговору артисту.

«В связи с заявлением Ефремова о том, что он подвергался давлению со стороны Пашаева, прошу приобщить к материалам дела копию решения Адвокатской палаты РСО – Алания о лишении Пашаева статуса адвоката. Там сказано, что конкретно при осуществлении защиты Ефремова Пашаев не допустил нарушений адвокатской этики, а все его интервью СМИ были согласованы с республиканской адвокатской палатой», – цитирует Галиуллину ТАСС.

Напомним, Пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева. Самого актера суд приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев и сам признавал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.