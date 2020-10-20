Минобороны отреагировало на «перехват» Ту-95 истребителями ВВС США у Аляски

Американские истребители F-22 поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами на Дальнем Востоке, сообщило Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители Су-35с ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США.

Также в военном ведомстве отметили, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана «строго по международным правилам».

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.

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