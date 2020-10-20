Грузия поблагодарила США за выявление «хакеров ГРУ»

МИД Грузии в специальном заявлении «приветствовал усилия американских партнеров» по разоблачению «хакеров ГРУ», которые якобы атаковали объекты по всему миру, включая Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Благодарим США за помощь в усилении кибербезопасности Грузии», – отмечается также в заявлении МИД.

«Совместные усилия международного сообщества жизненно важны для Грузии в контексте противодействия опасностей, которые представляет политика России, направленная против суверенитета, территориальной целостности Грузии, ее стабильности и демократического развития», – заявили в МИД.

Накануне США заявили, что шесть офицеров Главного управления Генштаба (ГРУ) РФ причастны к проведению ряда хакерских атак на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру, включая Грузию.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария обвинил Россию в кибератаке против его страны 28 октября 2019 года, когда были выведены из строя сайты государственных, частных учреждений и СМИ. В Тбилиси заявили, что за этим стоит ГРУ.