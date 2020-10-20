Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,3% и достиг 2785,99 пункта, а индекс РТС – на 0,43%, до 1130,26 пункта, свидетельствует информация биржевой площадки, передает ТАСС.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2781,8 пункта (-0,45%). Индекс РТС торговался на уровне 1127,16 пункта (-0,7%).