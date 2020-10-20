Эколог погибла после укуса осы в Москве

Взгляд
20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
Разделы

Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
Перейти в раздел…

Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

В отличие от Еревана, Баку оснастил свою армию самым современным оружием mod.gov.az
Азербайджанские войска уверенно движутся к Степанакерту с юга. Главное, что они пробились сквозь оборонительный вал, создававшийся более 25 лет, и теперь отступающей армянской армии приходится защищаться на голой местности. С севера азербайджанцы тоже наступают, хотя и медленнее. Но если так пойдет, то Степанакерт будет отрезан от Армении. Чем для Армении обернется поражение в Карабахе? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Азербайджан заявил об интенсивных боях в Карабахе
    Предсказан срок снижения заболеваемости COVID-19 в России В Сенате Франции захотели признать Нагорный Карабах Китай нарастил покупки газа по «Силе Сибири» сверх контракта Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии
    Жители Тувы остались без электричества из-за аварии Трамп обозвал руководство системы здравоохранения США идиотами США и Румыния обсудили «злонамеренное влияние» России В Германии обозначили последствия отказа от «Северного потока – 2»
    Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса Эколог погибла после укуса осы в Москве Помпео назвал Россию одним из главных «возмутителей спокойствия» в Сети Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

    Главная тема


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    «на миллионы долларов»


    США заподозрили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple

    заявление конгресса


    Эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО

    интенсивность инфицирования


    ЕК впервые показала карту заболевания коронавирусом в Европе

    Видео

    «Крымская платформа»


    Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

    новая версия «отравления»


    «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

    неожиданная история


    Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

    зима близко


    Москва оказалась в миграционной ловушке

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?

    Эколог погибла после укуса осы в Москве

    20 октября 2020, 09:33

    Текст: Евгения Шестак

    Представитель столичного отделения партии «Зеленых» эколог Анастасия Аставина найдена мертвой в своей квартире в Северном Измайлово. Согласно предварительным данным, она погибла от укуса осы.

    По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел утром 19 октября, когда 39-летняя женщина разговаривала по телефону. Во время беседы она решила попить сока и не заметила сидевшую в упаковке осу, которая укусила ее. Аставина сообщила о случившемся своему собеседнику, а спустя минуту почувствовала недомогание и связь прервалась.

    Знакомый эколога пытался дозвониться до нее, после чего поехал к ней домой. Однако дверь ему никто не открыл, тогда он позвонил в полицию, МЧС и скорую помощь. После вскрытия двери сотрудники обнаружили тело Аставиной на диване в одной из комнат.

    По словам знакомого, женщина не упоминала об аллергии или других проблемах со здоровьем. В настоящее время врачи устанавливают причину смерти. Известно, что около года назад она лечила сердечный недуг. 

    Ранее Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. 


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •