Эколог погибла после укуса осы в Москве

Представитель столичного отделения партии «Зеленых» эколог Анастасия Аставина найдена мертвой в своей квартире в Северном Измайлово. Согласно предварительным данным, она погибла от укуса осы.

По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел утром 19 октября, когда 39-летняя женщина разговаривала по телефону. Во время беседы она решила попить сока и не заметила сидевшую в упаковке осу, которая укусила ее. Аставина сообщила о случившемся своему собеседнику, а спустя минуту почувствовала недомогание и связь прервалась.

Знакомый эколога пытался дозвониться до нее, после чего поехал к ней домой. Однако дверь ему никто не открыл, тогда он позвонил в полицию, МЧС и скорую помощь. После вскрытия двери сотрудники обнаружили тело Аставиной на диване в одной из комнат.

По словам знакомого, женщина не упоминала об аллергии или других проблемах со здоровьем. В настоящее время врачи устанавливают причину смерти. Известно, что около года назад она лечила сердечный недуг.

Ранее Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей.